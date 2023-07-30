روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو

أعلنت روسيا، الأحد، إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مواقع بالعاصمة موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "تم التصدي هذا الصباح لمحاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات مسيرة على منشآت في منطقة موسكو".

وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت المسيرات وأنه لم تقع أي خسائر في الأرواح جراء الهجمات التي تم التصدي لها.

بدوره، أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين التصدي لمسيرات أوكرانية هاجمت المدينة، إلا أنه أشار إلى تضرر بعض الأبراج في منطقة "موسكو-سيتي" بشكل طفيف، دون وقوع ضحايا، وذلك جراء اصطدام المسيرات بها أثناء سقوطها.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل حدوث انفجار جراء سقوط إحدى المسيرات على منطقة "موسكو- سيتي" التي تضم ناطحات سحاب.

يشار إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، حيث تعرضت المدينة لهجمات مشابهة بمسيرات في 24 و28 يوليو/تموز الجاري، دون وقوع ضحايا بحسب ما أعلنه الجانب الروسي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.