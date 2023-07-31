كييف: السعودية تستضيف قريباً اجتماعاً حول صيغة السلام الأوكرانية

أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، الأحد، عن اجتماع يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية، سينعقد في المملكة العربية السعودية قريباً، على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول.

وقال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي، إن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

وأشار أن أوكرانيا تتبنى هيكلية من 3 مراحل لتنفيذ صيغة السلام، الأولى هي الاجتماعات مع السفراء المعتمدين لدى كييف والمخصصة لمراجعة مفصلة لكل بند من بنود الصيغة.

وأضاف يرماك أن المرحلة الثانية هي مشاورات الأمن القومي، لافتاً إلى أن أوكرانيا بدأت بتنفيذها.

وتابع: "نظمنا أول اجتماع من هذا القبيل بالتشارك مع نظرائنا الدنماركيين، حيث انعقد في كوبنهاغن في حزيران / يونيو، وسيعقد الاجتماع القادم في السعودية قريبا".

وأوضح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أن المرحلة الثالثة من صيغة السلام ستكون قمة عالمية تأسيسية على مستوى قادة الدول يمكن عقدها بحلول نهاية العام.