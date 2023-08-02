السلطات اليونانية توجه اتهامات إلى مهاجريْن اثنين بتعريض حياة 40 شخصا للخطر

وجهت السلطات اليونانية الاتهام إلى اثنين من المهاجرين بالتسبب في غرق قارب وتعريض الأرواح للخطر بإغراقهما القارب الذي تقل 40 مهاجرا في بحر إيجه اليوم الأربعاء.

وقال بيان لخفر السواحل إن جميع الأشخاص البالغ عددهم 40 بصحة جيدة بعد انتشالهم من زورق قابل للنفخ قبالة جزيرة ليسبوس شرقي اليونان.

تقع ليسبوس بالقرب من البر الرئيسي التركي وهي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يدفعون الأموال لعصابات التهريب مقابل مكان على متن قارب صغير.

وقال البيان إن أحد الأشخاص على متن القارب قام بقطع جوانبه المطاطية بأداة حادة "تعرض الركاب للخطر" مع اقتراب زورق دورية خفر السواحل، بينما ألقى الآخر بالمحرك الخارجي الصغير في البحر.

ولم يتضح على الفور سبب سعي المهاجرين لتدمير السفينة.

تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الأسابيع الأخيرة قبالة ليسبوس وغيرها من الجزر اليونانية الشرقية، وكذلك في السنوات الماضية، لكن التهم الموجهة للمهاجرين بإتلاف القوارب نادرة للغاية.