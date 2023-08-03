اعتداء جديد على القرآن الكريم في السويد

أقدمت امرأة منحدرة من أصول إيرانية، الخميس، على حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وذكرت وكالة الأناضول أن مرجان بيرامي (47 عاما) أقدمت على حرق القرآن الكريم على شاطئ "Angbybadet" بمنطقة بروما في ستوكهولم.

ونفذت بيرامي الاعتداء تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن السويد ستدرس بتمعّن القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على القرآن الكريم.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.