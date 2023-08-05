أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية بمسيرات في محيط شبه جزيرة القرم

قال مسؤولون روس إن مسيرات أوكرانية استهدفت ناقلة نفط روسية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

أفاد المسؤولون بأن الضربة وقعت في وقت متأخر من ليل الجمعة في مضيق كيرتش وأن غرفة محرك السفينة تعرضت لأضرار.

كتبت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري على تليغرام "تعرضت الناقلة سيغ لثقب في غرفة المحرك بالقرب من خط الماء على الجانب الأيمن، ربما نتيجة لهجوم بسفينة مسيرة"، مضيفة أنه لم تكن هناك إصابات وسط أفراد الطاقم 11.

قال فلاديمير روغوف، المسؤول الذي عينه الكرملين في منطقة زاباروجيا بجنوب أوكرانيا المحتلة جزئيًا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المكسور.

أكد مسؤول بجهاز الأمن الأوكراني للأسوشيتدبرس أن الجهاز يقف وراء الهجوم على الناقلة التي كانت تنقل الوقود للقوات الروسية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالإدلاء بتصريحات رسمية أن مسيرة بحرية كانت محملة بنحو 450 كيلوغراما من مادة تي إن تي استخدمت في الهجوم.

دون أن يحدد أن أوكرانيا كانت مسؤولة عن الغارة المسيرة، قال فاسيل ماليوك، الذي يقود جهاز الأمن الأوكراني، إن "مثل هذه العمليات الخاصة تتم في المياه الإقليمية لأوكرانيا وهي قانونية تمامًا".

شدد ماليوك على أن أي انفجارات من هذا القبيل هي "خطوة منطقية وفاعلة للغاية فيما يتعلق بالعدو".

أدى الهجوم إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على جسر كيرتش، الجسر البالغ طوله 19 كيلومترًا (12 ميلًا) الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى روسيا، وكذلك النقل بالعبّارات.

تم نشر قاطرات لمساعدة الناقلة، التي تخضع لعقوبات أمريكية لمساعدتها في توفير وقود الطائرات للقوات الروسية التي تقاتل في سوريا، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

كان هجوم ليل الجمعة هو الهجوم البحري الثاني بمركبات مسيرة في يوم واحد.

قالت أوكرانيا إن سفنها المسيرة قصفت أيضًا ميناءًا روسيًا رئيسيًا الجمعة وألحقت أضرارًا بسفينة حربية في هجوم سلط الضوء على القدرات البحرية المتزايدة لكييف حيث أصبح البحر الأسود ساحة معركة متزايدة الأهمية في الحرب.

أوقف الضربة على نوفوروسيسك حركة النقل البحري لبضع ساعات وكانت المرة الأولى التي يتم فيها استهداف ميناء تجاري روسي في الصراع المستمر منذ 18 شهرًا.

يحتوي الميناء على قاعدة بحرية، وساحات لبناء السفن ومحطة نفطية، وهي مفتاح للتصدير. تقع على بعد نحو 110 كيلومترات (نحو 60 ميلاً) شرق شبه جزيرة القرم.