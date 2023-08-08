بريطانيا تنقل بعض طالبي اللجوء إلى بارجة على ساحلها الجنوبي

بدأت بريطانيا نقل بعض المهاجرين لإيوائهم داخل بارجة على ساحلها الجنوبي، الاثنين، وذلك في إطار خططها لتوفير المال وإنهاء ما وصفته الحكومة بجذب الفنادق للمهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إعطاء أولوية قصوى لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية قبل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل، مما جعل حزب المحافظين أكثر تشدداً في هذه القضية من حزب العمال المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير، وفق وكالة رويترز.

وفي إطار سعيها لمنع الأفراد من الهجرة إلى بريطانيا، تنقل الحكومة المهاجرين إلى مراكب ومواقع عسكرية غير مأهولة مثل البارجة "بيبي ستوكهولم" في بورتلاند.

وبالفعل، صعدت المجموعة الأولى من المهاجرين، الاثنين، على متن "بيبي ستوكهولم"، بارجة ضخمة بطول 93 مترا وعرض 27، ويفترض أن تستوعب في نهاية المطاف ما يصل إلى 500 مهاجر في 222 مقصورة.

كما تحاول الحكومة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا على الرغم من وقوف المحاكم حجر عثرة أمام هذه الخطة إذ لا يزال الأمر يتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها.

وكان من المقرر أن يصل أول المهاجرين الأسبوع الماضي لكن تم تأجيل هذا الموعد بانتظار انهاء عناصر الإطفاء عمليات التدقيق لاستبعاد خطر نشوب حريق.

وأثار المشروع جدلاً كبيراً وغضب السكان المحليين في بورتلاند، انطلاقاً من خشية البعض على سلامتهم، في حين استنكر البعض الآخر انشاء "سجن عائم" في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 130 الف نسمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتدحض السلطات هذا المصطلح وتؤكد أن طالبي اللجوء سيتمكنون من الدخول والخروج كما يحلو لهم.

وتجمعت مجموعة من المتظاهرين أمام ميناء بورتلاند للترحيب بالمهاجرين، بحسب وكالة الأناضول.

ويعيش أكثر من 50 ألفاً من طالبي اللجوء في فنادق بعد أن قطعوا الجزء الأخير من رحلتهم في زوارق صغيرة عبر القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا.