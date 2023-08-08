وزير الخارجية اليوناني: متفائلون تجاه حل القضايا الخلافية مع تركيا

أبدى وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابيتريتيس تفاؤله بإحراز تقدم في حل الخلافات مع تركيا بشأن قضايا الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بتصريحات للوزير اليوناني، في مقابلة أجرتها معه قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية ونشرت نصها الخارجية اليونانية، الثلاثاء.

وأعرب يرابيتريتيس عن تفاؤله من تطور العلاقات بين أنقرة وأثينا في الآونة الأخيرة.

وقال: "نريد العمل على العلاقات الثنائية بعد مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مثل التجارة والاقتصاد والدفاع المدني والسياحة والتنمية في إطار أجندة إيجابية".

وأشار أن الجرف القاري وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تعدان موضع خلاف كبير بين البلدين، وتابع: "أنا متفائل من إمكانية إحراز تقدم لحوارنا السياسي".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى على هامش قمة "الناتو" بليتوانيا في 11 يوليو/ تموز رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، واتفق الطرفان على إكساب العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة زخم إيجابي وتفعيل قنوات اتصال متعددة.

وترفض أنقرة ادعاءات اليونان وقبرص الرومية امتلاكهما مناطق صلاحية بحرية قصوى شرق المتوسط، وتصرفاتهما الأحادية التي تتجاهل حقوق ومصالح تركيا وقبرص التركية بالمنطقة، وتدعو إلى تقاسم عادل لثروات المنطقة.