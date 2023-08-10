روسيا تعلن تدشين قنصلية خدمية في جمهورية شمال قبرص التركية

أعلنت روسيا أنها قررت فتح قنصلية خدمية في جمهورية شمال قبرص التركية، وفق تصريحات للرئيس أرسين تتار الأربعاء.

وقال تتار لصحيفة "غوندم كيبريس" إن الروس "باشروا إجراءات لفتح مكتب خدمي. إنكلترا لديها أصلاً مكتب. لا مشكلة بالنسبة لنا إذا حذت روسيا حذوها. هناك العديد من الروس هنا ومن الطبيعي أن يفتحوا مكتباً. سيكون أمرا جيدا".

وصرح وزير الخارجية القبرصي التركي تحسين إرتوغرول أوغلو لتلفزيون تي آر تي التركي أن "هذا الموضوع كان مطروحاً منذ عام. تريد روسيا فتح مكتب لتقديم خدمات قنصلية لرعاياها. سيكون في شكل مكتب، لكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه اعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس هذا النبأ عن القناة التلفزيونية، وحرصت على التأكيد على أن "لا خلفيات سياسية إطلاقاً وراء هذا القرار".

ويأتي هذا القرار في مرحلة دبلوماسية يكثف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده لإعادة تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود داعياً الغرب إلى "الوفاء بوعودهم".

ويتعلق الأمر خصوصا برفع العقوبات التي تعيق تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وأعرب أردوغان، الراعي والضامن لمبادرة البحر الأسود مع الأمم المتحدة، عن أمله في زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتركيا "الشهر الحالي".