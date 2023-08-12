روسيا تحبط هجوما ليلياً بعشرين طائرة مسيرة فوق القرم

أعلنت روسيا أنها صدت هجوما ليلياً بنحو 20 طائرة أوكرانية مسيرة على شبه جزيرة القرم، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية يوم السبت.

أضافت الوزارة في منشور على تليغرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة بينما جرى التشويش على ست طائرات أخرى إلكترونيا. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

جاءت الهجمات الليلية بعد ثلاثة أيام متتالية من الهجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو.

أصبح إطلاق الطائرات المسيرة على روسيا، بعد أكثر من 17 شهرا من الحرب، ليس له قيمة عسكرية واضحة بالنسبة لأوكرانيا، لكن الاستراتيجية عملت على زعزعة استقرار الروس وإعادة عواقب الصراع إليهم.

ازدادت هجمات الطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة على كل من موسكو وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية.

لم يؤكد مسؤولو كييف ولم ينفوا تورط أوكرانيا المحتمل في الهجمات.

في مكان آخر، زعمت روسيا يوم السبت أنها استعادت السيطرة على قرية أوروزين في منطقة لوغانسك الواقعة في أقصى شرق أوكرانيا في هجوم مضاد خلال الليل.

وقتلت امرأة تبلغ من العمر 73 عاما صباح السبت في قصف روسي لمنطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، بحسب الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف.

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن فرد شرطة قتل وأصيب 12 شخصا عندما أصابت قذيفة روسية موجهة مدينة أوريكيف في منطقة زاباروجيا الجنوبية المحتلة جزئيا.

أضاف أن أربعة من المصابين هم أيضا من أفراد الشرطة.