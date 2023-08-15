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موسكو: إمداد أوكرانيا بمزيد من السلاح قد يؤدي "لصدام عسكري مباشر" بين القوى النووية

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 15.08.2023 15:49
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو في القمة الروسية الأفريقية في سانت بطرسبرغ، روسيا. 29 يوليو 2023 رويترز وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو في القمة الروسية الأفريقية في سانت بطرسبرغ، روسيا. 29 يوليو 2023 (رويترز)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن إصرار الغرب على إمداد أوكرانيا بالسلاح يهدد بوقوع "صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

جاء ذلك في كلمة لافروف في المؤتمر الأمن الـ11 المنعقد في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال لافروف إن "إمداد الولايات المتحدة وحلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

وأضاف: "اليوم تقوم الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي ومن أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا وتقسيم العالم الروسي، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الحديثة وإشعال الصراع أكثر فأكثر".

وأوضح لافروف أن "مسارهم (الغرب) المغامر وغير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو وتزويد كييف بالسلاح، بينما لا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.

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