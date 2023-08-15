وزيرة الخارجية الألمانية تلغي زيارتها لى منطقة المحيط الهادئ بسبب تعطل طائرتها

ألغت وزيرة الخارجية الألمانية جولتها المقررة في أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بعد أن ظهرت مشكلة في طائرتها الحكومية ما أجبرها على العودة إلى أبو ظبي.

انطلقت أنالينا بيربوك من برلين يوم الأحد لبدء جولة كان من المفترض أن تستغرق نحو أسبوع.

وكان من القرر أن تصل بربوك إلى كانبرا مساء الاثنين، لكن عطلا ميكانيكيا في لوحات هبوط طائرتها من طراز إيرباص إيه 340، التابعة لسلاح الجو الألماني، اضطرها للعودة إلى أبوظبي بعد التوقف للتزود بالوقود هناك.

أقلعت الطائرة مرة أخرى إلى أستراليا ليل الاثنين بعد إجراء رحلة تجريبية دون أي مشاكل.

لكن العطل الفني عاد إلى الظهور بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، فاضطرت للعودة إلى العاصمة الإماراتية مرة أخرى.

لكن بيربوك ألغت الجولة صباح الثلاثاء.

كتبت الوزيرة على حسابها الرسمي بموقع إكس "جربنا كل شيء، للأسف ليس من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. أنا منزعجة للغاية."

ولم توضح بربوك كيف ستعود إلى ألمانيا.

هذه أحدث واقعة ضمن سلسلة مشكلات تقنية محرجة بطائرات حكومية ألمانية أثرت على العديد من كبار المسؤولين، وهي الثانية في غضون بضعة أشهر لبيربوك.

فقد اضطرت الوزيرة في مايو/ أيار الماضي إلى تمديد جولتها بمنطقة الخليج العربي ليوم اضافي بسبب تلف إطار طائرتها عندما كانت في زيارة لقطر.