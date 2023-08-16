أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يعتدون على مسجد في ألمانيا

اعتدى أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الأربعاء، على مسجد بمدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، أن أنصار "بي كي كي" الإرهابي اعتدوا على مسجد هانوفر المركزي التابع للاتحاد عبر كتابة شعارات للتنظيم على جدرانه.

وأوضح أن المصلين الذين حضروا صلاة الفجر، لاحظوا الكتابات على الجدران وأبلغوا إدارة المسجد، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر رئيس جمعية مسجد هانوفر المركزي محمد زنغين، في البيان، أنه تم تنفيذ اعتداءات مماثلة ضد مساجدهم من قبل.

وأضاف: "نحن والمصلون منزعجون وقلقون حيال هذه الاعتداءات، ولن نسمح أن تتعكر أجواء السلام والأمن في المدينة بهذه الطريقة".

ودعا زنغين الجهات الرسمية إلى الكشف عن الجاني أو الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعدالة.