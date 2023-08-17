أوكرانيا تعلن إسقاط مروحيتين للجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، إسقاطه مروحيتين للجيش الروسي من طراز "كا-52".

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة الأوكرانية ميكولا أوليشجوك، في منشور عبر وسائل التواصل، إن الجيش أسقط مروحية روسية بالقرب من مدينة باهموت.

كما أوضح مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للقوات الأوكرانية "ستارتكوم"، إنه تم إسقاط مروحية للجيش الروسي في منطقة زابورجيا.

بدوره، قال رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، إن مروحيات "كا-52" لا يمكنها التحليق من دون بعض القطع الأجنبية.

وأضاف أن المروحيات تتضمن مكونات عالية الدقة من دول غربية وآسيوية، لافتاً إلى أنهم يبحثون في الطريقة التي حصلت فيها روسيا على تلك المكونات متجاوزة العقوبات الاقتصادية.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.