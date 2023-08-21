الدنمارك تعتزم تسليم أوكرانيا 19 مقاتلة من طراز "إف-16"

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن عزم الدنمارك تسليم بلاده 19 مقاتلة من طراز "إف-16".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" (تويتر) للرئيس زيلينسكي الذي يجري حالياً زيارة إلى الدنمارك، قادماً من هولندا.

وقال زيلينسكي إنه أجرى "محادثات مثمرة للغاية ومركزة وملموسة مع رئيسة الوزراء الهولندية مته فريدريكسن".

وأضاف: "ستزود الدنمارك أوكرانيا بـ19 مقاتلة من طراز F-16، ونعمل على تسريع الاستعدادات لذلك".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "طياري ومهندسي أوكرانيا بدأوا بالفعل تدريباتهم في الدنمارك".

ووصل زيلينسكي إلى الدنمارك قادماً من هولندا التي التقى فيها، في وقت سابق الأحد، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث اتفقا على "تسليم كييف 42 من مقاتلات F-16"، وفق منشور سابق للرئيس زيلينسكي.

والجمعة، رحّبت هولندا والدنمارك بموافقة الولايات المتحدة على تسليم كييف طائرات مقاتلة من طراز F-16، فور الانتهاء من تدريب أول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

وفي مايو/ أيار الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، وتقرر افتتاح مركز للتدريب في رومانيا، إلى جانب المركز في الدنمارك.