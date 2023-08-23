بدء أعمال منتدى القرم الدولي الثالث في كييف

انطلقت في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، "منتدى القرم الدولي" الثالث المعني برؤية أوكرانيا حول شبه الجزيرة وأمن منطقة البحر الأسود.

وفي كلمة الافتتاح، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "الممارسات القمعية التي تقوم بها روسيا ضد المواطنين الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم"، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وحضر افتتاح القمة رئيسة المجر كاتالين نوفاك، ورئيسا ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، والبرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك زيليكو كومسيتش، إضافة لممثلين عن دول داعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وبجانب الحضور، بعث زعماء عدة دول رسائل مصورة إلى القمة أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان الذي أكد استمرار دعم أنقرة لتتار القرم.

وعقدت القمة الأولى للمنتدى في 23 أغسطس/ آب 2021 عشية الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا، وتناقش سنويا حماية حقوق الإنسان لتتار القرم وأمن منطقة البحر الأسود.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.