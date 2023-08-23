تحطم طائرة تجارية في روسيا وعلى متنها قائد مجموعة فاغنر

تحطمت طائرة صغيرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ اليوم الأربعاء، فيما أعلن مسؤولو الطوارئ في روسيا مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها مضيفين أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان على قائمة الركاب، إنما لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا، روزافياتسيا، إن بريغوجين كان على قائمة الركاب. لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد استقل الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل ثلاثة طيارين وسبعة ركاب. وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تفير على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.

نفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو/حزيران. وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.