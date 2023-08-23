تفكيك شبكة لتهريب البشر من سوريا ولبنان وتركيا في قبرص الرومية

أعلنت السلطات في قبرص الرومية تفكيك شبكة إجرامية لتهريب البشر تعمل على نقل المهاجرين السوريين من سوريا ولبنان وتركيا.

وتشهد الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط وصول قوارب المهاجرين بشكل شبه يومي في الأيام الأخيرة.

وقالت شرطة قبرص الرومية إن ثلاثة أشهر من العمل الاستقصائي والتحقيقات أسفرت عن اعتقال خمسة من المشتبه بهم بعد مداهمة من قوة مشتركة مكونة من 40 فرد لعدة منازل في جنوب شرق الجزيرة.

وأمرت محكمة في قبرص الرومية باحتجاز المشتبه بهم وجميعهم من السوريين لمدة 8 أيام حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها. يواجه المشتبه بهم تهما بالانتماء لمنظمة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وصرح كريستوس اندريو، المتحدث باسم الشرطة للأسوشيتدبرس، بأن سبعة سوريين آخرين يلاحقون على صلة بالعصابة، ومنهم زعيمها الذي يعتقد أنه فر من البلاد مع أحد الأعضاء الآخرين.

وذكر أندريو أن مداهمة الشرطة عثرت أيضا على 44 مهاجرا سوريا يعيشون في تلك المنازل، جميعهم من طالبي اللجوء أو يتمتعون بصفة حماية دولية. وسيستجوب المهاجرون ثم يطلق سراحهم إن لم يثبت أنهم ينتمون لنفس الخلية.

لم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه بهم يتمتعون بأي تمثيل قانوني. وقال اندريو إن بإمكانهم التقدم بطلب مساعدة قانونية وأن يعين لهم محام عام في أي وقت.

جاء ذلك بينما أنقذت السلطات القبرصية الرومية 142 مهاجرا سوريا على متن أربع زوارق منفصلة في أربعة أيام متتالية هذا الأسبوع.

وزارة الداخلية في قبرص الرومية أشارت إلى زيادة في عدد الوافدين عبر البحر من المهاجرين السوريين خلال الشهور الأخيرة، بالرغم من تراجع عدد طلبات اللجوء بشكل ملحوظ نتيجة لتحركات الحكومة لردع مثل هذه الرحلات خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا.

وفقا لإحصائيات رسمية، وصل عدد طلبات اللجوء في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مجتمعة إلى 1285 طلبا- وهو أقل من ثلثها في الفترة نفسها من العام الماضي.