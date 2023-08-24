بعد واشنطن.. باريس تشكك في ظروف تحطم طائرة زعيم قوات فاغنر

بعدما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "قلما تحصل أمور في روسيا بدون أن يكون بوتين وراءها"، شككت الحكومة الفرنسية بظروف تحطم طائرة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية الذي يُعتقد أنه قضى في الحادث.

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران ردا على أسئلة محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة "هذه من حيث المبدأ حقيقة يمكن الإقرار بها".

وتابع "لا نعرف بعد الظروف التي وقع فيها حادث التحطم هذا، ويمكن أن تساورنا شكوك منطقية"، بدون أن يوجه أصابع الاتهام صراحة إلى الكرملين في الحادث الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم بريغوجين ومساعده.

وقال فيران إن بريغوجين هو قبل أي شيء آخر "منفذ المهام القذرة لحساب بوتين وما ارتكبه لا يمكن فصله عن سياسة بوتين الذي عهد إليه بمسؤولية هذه التجاوزات على رأس مجموعة فاغنر" للمرتزقة.

وشدد على أن "بريغوجين يترك خلفه مذابح، يترك خلفه فوضى في قسم كبير من العالم، تتبادر إلى ذهني إفريقيا وأوكرانيا وروسيا نفسها".

وقاد بريغوجين في حزيران/يونيو تمردا على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات.

ووصفه بوتين بأنه "خائن" من دون أن يذكره بالاسم.