زيلينسكي ينفي علاقة أوكرانيا بمقتل "بريغوجين" قائد فاغنر

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، وجود أية علاقة لبلاده بمقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة "يفغيني بريغوجين".

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في العاصمة كييف: "لا علاقة لأوكرانيا بالحادثة" التي وقعت أمس الأربعاء، وأردف: "أعتقد أن الجميع يدرك من المتورّط بها"، وفق هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية.

ومساء الأربعاء، قالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إن طائرة من طراز إمبراير-135 تحطمت بمنطقة تفير شمال غرب البلاد أثناء سفرها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب العشرة الذين كانوا على متنها، بما في ذلك 3 من أفراد الطاقم.

ولاحقاً نشرت الوكالة قائمة بأسماء من كانوا على متن الطائرة، بينهم بريغوجين، والمؤسس المشارك لفاغنر ديمتري أوتكين، وغيرهم من عناصر المجموعة.

وفتحت الوكالة تحقيقاً بالحادثة، فيما قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان على تليغرام إنها فتحت قضية جنائية على أساس "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي".

وتصدّر بريغوجين عناوين الأخبار في يونيو/حزيران عندما نفذ تمرّدًا مسلحًا ضد القيادة الروسية قبل أن ينسحب سريعا بموجب وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وشاركت فاغنر بقيادة بريغوجين بمعارك ضارية في الشرق الأوكراني، في إطار الهجوم العسكري الواسع الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.