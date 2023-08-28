غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان يخلف أربعة ضحايا على الأقل

انقلب قارب على متنه مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم، فغرق أربعة، بينما تم إنقاذ 18 آخرين، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأنقذت دورية 22 شخصا في بحر أيجه لكن أربعة منهم كانوا متوفين، وفق ما جاء في البيان المقتضب.

ونقل الناجين إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا.

ولم ترد تفاصيل حول جنسيات من تم إنقاذهم أو حالتهم.

وفي حزيران/يونيو، غرق مركب صيد مكتظ يقل نحو 750 شخصا تم إنقاذهم في ليبيا قبالة اليونان.

وبينما تم إنقاذ مئة منهم، إلا أنه يُعتقد بأن نحو 600 غرقوا، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات اليونانية.

دخل آلاف المهاجرين معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان إلى اليونان في السنوات الأخيرة قادمين من الحدود البحرية والبرية مع تركيا.

وكثّفت اليونان التي تتبع سياسة صارمة حيال الهجرة دورياتها في بحر أيجه بين اليونان وتركيا بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس".