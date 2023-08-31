استقالة وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"

قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، والأخير وافق عليها وعيّن غراند شابس خلفاً له .

وفي رسالة الاستقالة التي قدمها إلى سوناك، قال بن والاس إنه يقدم استقالته من منصبه "عقب أربع سنوات عادت فيها وزارة الدفاع مرة أخرى إلى المسار العالمي"، وذلك وفق موقع الحكومة الإلكتروني.

وأوضح أن "المملكة المتحدة تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم بسبب قواتنا المسلحة، الأمر الذي ارتفع منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

وفي رده على الاستقالة، أشاد سوناك بالوزير بن والاس قائلاً إنه سيترك منصبه وهو يحظى بـ"شكر واحترام" رئيس الوزراء.

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وفي وقت لاحق، الخميس، عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، غراند شابس وزيراً جديدا للدفاع خلفا لبن والاس.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وفق وكالة أسوشيتد برس.