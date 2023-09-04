الشرطة السويدية توقف 15 شخصًا أرادوا منع المدعو سلوان من تدنيس القرآن الكريم

أوقفت الشرطة السويدية 15 شخصًا أرادوا منع اللاجئ العراقي المدعو سلوان موميكا من حرق نسخة من القرآن الكريم، مجدداً.

ووقع الحادث الأحد، في منطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو في أقصى جنوبي البلاد.

وقام نحو 100 متظاهر بإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة وعلى موميكا، بعد أن أحرقت مجموعة مناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم تحت حماية الشرطة.

وأبعدت الشرطة موميكا من مكان الحادث بعد وقوع مشاجرة واعتقلت 15 متظاهرا.

وقالت شرطة مالمو، في بيان، إن "التواجد الأمني المكثف مستمر في المنطقة تحسبا لوقوع حوادث محتملة".

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.