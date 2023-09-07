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الأمم المتحدة: حوالي 19700 شخص عبروا إلى اليونان منذ يناير 2023

وكالة الأنباء الفرنسية
اسطنبول
نشر في 07.09.2023 20:42
إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قضاء بودروم ولاية موغلا. 7 سبتمبر 2023 الأناضول إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قضاء بودروم ولاية موغلا. 7 سبتمبر 2023 (الأناضول)

علنت السلطات اليونانية، يوم الخميس، إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب قبالة جزيرة يونانية شرق بحر إيجه، وما يزال البحث جاريا عن امرأة مفقودة.

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إنه تم انتشال 43 شخصا من القارب الصغير جنوب شرق جزيرة ليسبوس، وإن ثلاثة زوارق دورية تبحث عن امرأة أبلغ الناجون عن احتمال فقدها.

كانت اليونان ذات يوم نقطة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وافريقيا، لكن إيطاليا وإسبانيا تجاوزتاها الآن.

ومع ذلك، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وصل حوالي 19700 شخص إلى اليونان منذ يناير/كانون ثان. وهذا يتجاوز إجمالي ما يقرب من 19000 شخص لعام 2022 بأكمله.

ووصل حوالي نصفهم في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

ويعبر معظمهم إلى الجزر اليونانية الشرقية من الساحل التركي القريب.

وقالت قوات خفر السواحل، يوم الخميس، إنه بالإضافة إلى الأشخاص الذين تم انتشالهم قبالة ليسبوس، جرى إنقاذ 50 مهاجرا من قوارب صغيرة في شرق بحر إيجه خلال الـ24 ساعة الماضية في ثلاث وقائع منفصلة.

كما ألقت السلطات القبض على رجل، الخميس، قبالة جزيرة كوس شرقي البلاد للاشتباه في قيامه بتهريب مجموعة من المهاجرين من تركيا على متن زورق سريع.

وجاء في بيان لخفر السواحل أن المشتبه به صدم زورق دورية أثناء محاولته الهروب إلى المياه التركية، وأنه تم اعتقاله بعد غرق زورقه.

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