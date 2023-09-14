ناجون من غرق سفينة قبالة اليونان يرفعون دعوى ضد السلطات اليونانية

أعلن الناجون من غرق زورق مهاجرين جنوب اليونان قبل ثلاثة أشهر رفع قضية ضد السلطات اليونانية لعدم تدخلها لإنقاذهم حين غرقهم في المياه الدولية، حسب قول محامين الادعاء.

يعتقد أن مئات المهاجرين لقوا مصرعهم عندما غرق زورق صيد جنوب اليونان في منتصف يونيو/ حزيران.

قام خفر السواحل اليوناني بقطر الزورق أثناء رحلته من ليبيا إلى إيطاليا. وانتشل 104 أشخاص من المياه أحياء بينما انتشلت 82 جثة.

وغرق الباقون وبينهم نساء وأطفال في أحد أعمق بقاع البحر المتوسط. وعلى عمق نحو أربعة آلاف متر في تلك المنطقة، يصبح انتشال الزورق أو أي من الضحايا مستحيلا.

ينفي العديد من الناجين الرواية الرسمية بأن عروضا متكررة بالمساعدة من خفر السواحل قدمت ورفضت، وكذلك مزاعم بفشل جهود قطر الزورق نحو الأمان قبل فترة قصيرة من انقلابه وغرقه.

رفعت الدعوى القضائية بالنيابة عن مجموعة من 40 ناجيا ضد "كل الأطراف المعنية" في ميناء بيرايوس قرب أثينا الأربعاء.

يقول أصحاب الدعوى إن خفر السواحل فشل في التحرك بشكل عاجل "لإنقاذ الركاب على متن الزورق الذي كان من الواضح أنه لا يصلح للإبحار وأنه كان متكدسا،" وفقا لبيان من ثلاث منظمات تطوعية من محامين وجماعات حقوق المهاجرين.

وقال المحامون إنهم يسعون "لإسناد المسؤولية الجنائية عن الأفعال والإهمال من جانب السلطات اليونانية."