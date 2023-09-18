الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو لدعم تركيا بعد كارثة الزلزال

قرر أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، المصادقة على مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لتركيا لدعمها في معالجة تبعات كارثة الزلزال، التي وقعت في شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول أن أعضاء المجلس المؤلف من ممثلين عن دول الاتحاد اتفقوا على المصادقة على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات إلى تركيا وإيطاليا ورومانيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث.

وبحسب القرار، سيتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات إلى تركيا بسبب كارثة الزلزال المزدوج التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير.

فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو من المساعدات إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و 20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

وسيتم تغطية المساعدات من القسم المخصص من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة، وستمنح المساعدات المالية بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.