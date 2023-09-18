مصرع 5 من فريق إنقاذ يوناني في حادث سير شرقي ليبيا

أكدت أثينا، الاثنين، مصرع 5 عناصر وإصابة 10 آخرين من فريق إنقاذ تابع لها بحادث سير في شرق ليبيا الذي اجتاحته الفيضانات الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على منصة "إكس" (تويتر): "حزينون على أعضاء البعثة اليونانية، أتضامن مع عائلات الضحايا والجرحى العشرة".

من جانبه، أوضح وزير الدفاع نيكوس ديندياس في بيان، أن 3 من ضحايا الحادثة هم عناصر بالقوات المسلحة، فيما الاثنين الآخرين من المدنيين.

وأعلن الحداد مدة 3 أيام في صفوف القوات المسلحة حزناً على الضباط.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "ERT"، أن مدنيَين كانا يعملان كمترجمين فوريين لدى الخارجية اليونانية لقيا حتفهما أيضاً في الحادث.

وأضافت أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلتهم بسيارة، بينما كانت متّجهة من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات.

وأضافت الهيئة أن طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 أعادت أعضاء فريق الإنقاذ المكوّن من 13 فردًا إلى اليونان، بينما أقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز سي-27 إلى ليبيا لإعادة الجثث إلى البلاد.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، مخلفا دمارا كبيرا، وعلى الأثر، سارعت العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي ليبيا، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مساء 16 سبتمبر الحالي.