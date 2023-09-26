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الجيش الأوكراني يؤكد مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 26.09.2023 10:35
لافتة عامة تصور جنديا روسيا وتقرأ الوطن الأم الذي ندافع عنه في معرض عسكري في سانت بطرسبرغ. 24 سبتمبر 2023 رويتزر لافتة عامة تصور جنديا روسيا وتقرأ "الوطن الأم الذي ندافع عنه" في معرض عسكري في سانت بطرسبرغ. 24 سبتمبر 2023 (رويتزر)

أعلن الجيش الأوكراني أن قائد الأسطول الروسي بالبحر الأسود، قتل في الضربة الصاروخية التي استهدفت الجمعة مقر الأسطول بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة في بيان، الإثنين، إنه "قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف" على مقر الأسطول في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولفتت القوات الأوكرانية في البيان إلى إصابة 105 جنود في الهجوم، وأضافت أن مبنى المقر تعرض لأضرار جسيمة.

كما زعمت مقتل 62 عسكريا روسيا، إثر توجيه القوات الأوكرانية ضربة لسفينة الانزال الروسية "مينسك".

وتم تعيين قائد أسطول البحر الأسود الروسي سوكولوف في هذا المنصب في أغسطس/آب 2022.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، الجمعة، إن جنديا "فُقدَ" جراء هجوم صاروخي أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وإن مقر الأسطول التاريخي تضرر.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "كروز" أثناء التصدي للهجوم الأوكراني.

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