حملة مداهمات كبيرة للشرطة الألمانية ضد شبكات تهريب المهاجرين

بمشاركة أكثر من 350 رجل أمن، نفذت الشرطة الفيدرالية الألمانية حملة مداهمات صباح اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد ضد أبنية يختبئ فيها مهاجرون.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المداهمات تركزت في مدن وبلدات في شمالي وغربي ألمانيا وبافاريا في الجنوب أيضا.

ونفذت الشرطة خمسة أوامر اعتقال، ثلاثة منها في بلدة شتاده شمالي ألماني واثنان في بلدة غلادبيك في الغرب.

ووفقا لتقرير الوكالة فقد عثرت الشرطة داخل الشقق والمباني الأخرى التي تم تفتيشها على العديد من المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة.

وقالت الوكالة إن الشرطة الفيدرالية في مطار فرانكفورت أمرت بتنفيذ المداهمات للاشتباه في وجود عصابات وتهريب تجاري للأجانب.