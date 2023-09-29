الثانية خلال شهر.. عاصفة تخلف أضراراً مادية في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية اليوم أن حدة العاصفة في وسط اليونان قد خف بعد أن تسبب في فيضانات واسعة النطاق وأضرار في جميع أنحاء المنطقة الزراعية.

قام عمال البلدية بتوزيع المياه المعبأة في مدينة فولوس المتضررة من العاصفة، حيث ظل انقطاع الكهرباء والمياه في بعض المناطق لليوم الثالث، في حين استخدمت فرق الإنقاذ الحفارات لإزالة الطرق المليئة بالحطام التي تمنع الوصول إلى المناطق النائية القريبة.

ضربت العاصفتان دانيال وإلياس وسط اليونان وجزيرة إيفيا على مدى ثلاثة أسابيع في سبتمبر / أيلول، مما أسفر عن نفوق مئات الآلاف من حيوانات المزارع وإلحاق أضرار بالطرق السريعة والطرق الثانوية وشبكة السكك الحديد.

في فولوس، وقفت جورجيا سيرتاريوتي (76 عاما)، وهي من سكان المدينة، اليوم الجمعة عند مدخل منزلها المتضرر وهي على وشك البكاء، بينما كان ابنها أبوستوليس يكسح الطين عن أرضية منزل عائلتها للمرة الثانية.

قالت سيرتاريوتي: "كنت أفضل لو أن (العاصفة) قتلتني وانتهى الأمر".

وقالت السلطات إنه على الرغم من تحسن الطقس، فإن خطر حدوث فيضانات إضافية لا يزال مرتفعا في العديد من المدن والبلدات المركزية حيث لا تزال ضفاف الأنهار معرضة لارتفاع منسوب المياه.

وقالت الحكومة إن الأضرار بلغت أكثر من ملياري يورو (2.1 مليار دولار) قبل وقوع العاصفة الأخيرة. وقد وعدت السكان بتقديم مساعدات طارئة بينما تسعى للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي.

وتقول الحكومة المحافظة إن التعامل مع آثار تغير المناخ – تصاعد حرائق الغابات في الصيف تليها الفيضانات في الخريف والشتاء – أصبح أولوية وطنية.

لكن الجماعات البيئية تقول إن الحكومة ليس لديها خطط لتقليص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الخارج ومواصلة تطوير البنية التحتية للغاز.

أرسلت جماعتا غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة البيئيتان إشعارا قانونيا إلى وزارة الطاقة اليونانية يوم الإثنين تطلبان فيه إلغاء إنشاء مصنع للغاز الطبيعي المسال مخطط له في منطقة شمال شرقي البلاد النائية التي دمرتها حرائق الغابات مؤخرا.