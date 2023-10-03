مخاوف من ثوران بركاني في إيطاليا بعد سلسلة من الهزات الأرضية البركانية

شهدت منطقة بركانية مكتظة بالسكان غرب مدينة نابولي الإيطالية مئات الهزات الأرضية الصغيرة في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة صياغة خطط الإجلاء الجماعي رغم أن الخبراء لا يرون خطرا وشيكا لثوران بركاني.

ضرب زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر، يوم الإثنين، المنطقة التي تعد موطنا للكالديرا (البحيرات البركانية)، وهو منخفض على شكل مرجل تخلف عن ثوران بركان كبير للغاية.

كان ثوران البركان الذي وقع في كامبي فليغري هو الأكبر في أوروبا، ومن شأن ثوران جديد أن يعرض نصف مليون نسمة للخطر.

ويقول الخبراء في المعهد الإيطالي لعلم البراكين إن الهزات قد تشتد، لكن هذا لا يعني وجود خطر أكبر لثوران جديد.