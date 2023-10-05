القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

كييف تعلن مقتل 48 شخصاً بغارة روسية استهدفت متجراً شرق أوكرانيا

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 05.10.2023 19:04
رجال إطفاء يعملون في موقع تعرض لضربة عسكرية روسية في قرية هوروزا بمنطقة خاركيف بأوكرانيا، 5-10-2023 صورة: رويترز رجال إطفاء يعملون في موقع تعرض لضربة عسكرية روسية في قرية هوروزا بمنطقة خاركيف بأوكرانيا، 5-10-2023 (صورة: رويترز)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مقتل 48 شخصاً على الأقل في غارة روسية استهدفت متجرا بمدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي الهجوم، على تطبيق تليغرام، بأنه "قاس بشكل واضح"، معرباً عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن "الغارة الروسية التي استهدفت متجر بقالة، أسفرت عن مقتل 48 شخصاً على الأقل".

واعتبر كل من يساعد روسيا في التحايل على العقوبات "مجرما، وداعماً للشر"، كما تعهد برد "عادل وقوي" على الهجوم.

وعلى صعيد آخر، شكر زيلينسكي الدول الداعمة لبلاده، قائلا إن "المحادثات مع الزعماء الأوروبيين جارية لتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بدأت سلوفاكيا عمليات تفتيش على حدودها مع المجر المجاورة اليوم وسط...
مختارات