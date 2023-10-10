مستشار النمسا: نرغب بإقامة تعاون "مكثف" مع تركيا وتطور الصناعة فيها مذهل

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، الثلاثاء، إن تطور الصناعة التركية أذهله، مؤكداً رغبة بلاده في إقامة تعاون "مكثف" مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة.

وقال نيهامر: "نريد إقامة تعاون اقتصادي مكثف مع تركيا، ونولي أهمية كبيرة لذلك، فتركيا شريك موثوق للنمسا في جميع النواحي".

وأوضح المستشار النمساوي أن إمكانات التعاون الاقتصادي بين النمسا وتركيا "مذهلة للغاية".

وأضاف: "لقد أبهرني وزير الاقتصاد لديكم كثيرا اليوم، فاجأني بإبداع الصناعة في تركيا، والنقطة المتقدمة التي وصلت إليها في مجال البحث والتطوير".

وأردف "الآن يتم تصنيع السيارات الكهربائية (في إشارة إلى سيارة توغ التركية المحلية)، إنها تكنولوجيا مبتكرة بالفعل ومتقدمة، وهذا يجذبنا، برأيي لدينا إمكانات (تعاون) كبيرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى نيهامر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في إطار زيارته الرسمية إلى أنقرة.

وتوجه نيهامر إلى البرلمان بسيارة "توغ" التركية المحلية، حيث قادها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر.