شاب يقتل مدرسا طعنا في مدرسة شمالي فرنسا

قام رجل بقتل مدرس فيما أصيب أطفال طعنا في مدرسة بشمال فرنسا، وفق ما قالت وسائل إعلام فرنسية.

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مكان الحادث في مدينة أراس.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين القبض على المهاجم.

ذكرت محطتا فرانس إنفو وبي إف إم الفرنسيتان أن المهاجم كان طالبًا سابقًا وأن مدرسًا واثنين آخرين أصيبوا. تندر مثل هذه الهجمات على المدارس في فرنسا.

قالت نعيمة موتشو، النائبة بالبرلمان، إن الجمعية الوطنية "تعرب عن تضامنها وأفكارها مع الضحايا وأسرهم والمجتمع التعليمي عندما علمنا بمقتل مدرس وإصابة عدة آخرين".