"الأونروا": أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون خطر نفاد المياه

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، إن "أكثر من مليوني شخص يتعرض للخطر بسبب نقص المياه في جميع أنحاء قطاع غزة".

ولفت لازاريني إلى عدم السماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع، مضيفاً: "أصبحت مسألة حياة أو موت، يجب تسليم الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص".

وأشار إلى أن قطاع غزة "يعاني من نفاد المياه النظيفة، بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل".

وأوضح المفوض العام للأونروا أن "الناس في غزة يضطرون إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض".

وقال "نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة. فالوقود الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة".

وتابع "إذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء، أدعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية".

وأشار لازاريني، إلى أن مئات الآلاف من المدنيين في غزة، نزحوا خلال الـ 12 ساعة الماضية فقط.

وأردف "نزوح الناس إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة مستمر. ونزح ما يقرب من مليون شخص في غزة في أسبوع واحد فقط".

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".