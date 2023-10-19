فرنسا: سنعاقب ”المهرجين” الذين يطلقون تهديدات زائفة بوجود قنابل في الأماكن العامة

بعد أن أدت سلسلة من الإنذارات الكاذبة إلى إخلاء 15 مطارا في فرنسا وإلغاء 130 رحلة جوية وإغلاق أبواب قصر فرساي الشهير ثلاث مرات الأسبوع الماض، هددت الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات بالسجن وغرامات باهظة على المتصلين الذين يطلقون تهديدات زائفة بوجود قنابل.

أشار مسؤولون فرنسيون إلى أن الشباب والأطفال قد يكونون مسؤولين عن هذه التهديدات الزائفة.

ألقى وزير العدل إريك دوبون موريتي اللوم على "المازحين والمهرجين الصغار" وتعهد بأنه "سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم".

يسمح القانون الفرنسي بمعاقبة أصحاب المكالمات الهاتفية المزعجة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامات قدرها 45 ألف يورو (47 ألف دولار)، بحسب الوزير.

وقال إنه يمكن إجبار أولياء أمور القاصرين على دفع تعويضات.

أضاف يوم الأربعاء "لسنا بحاجة إلى هذا. لسنا بحاجة إلى مثيري الشغب والمصابين بالذهان في هذا الوقت".

تمر فرنسا بحالة تأهب قصوى منذ مقتل معلم طعنا الأسبوع الماضي ألقي باللوم فيه على متطرف مشتبه به أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

أقيمت يوم الخميس مراسم تشييع جثمان دومينيك برنار، مدرس اللغة الفرنسية الذي قتل طعنا بسكين في رقبته، في بلدة أراس شمال البلاد، حيث كان يدرس في مدرسة غامبيتا – كارنو.

قال وزير النقل الفرنسي كليمنت بون إن تهديدات زائفة وجهت إلى 17 مطارا يوم الأربعاء، ما تسبب في اضطراب واسع النطاق وإخلاء 15 مطارا وإلغاء 130 رحلة جوية وتأخير العديد من الرحلات الأخرى.

أضاف بون في منشور على منصة "إكس"، أن "هذه التحذيرات الكاذبة ليست مزحة سيئة. إنها جرائم".