فنلندا تعرب عن أسفها بعد الاعتداء على السفارة التركية في هلسنكي

أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، الأربعاء، عن أسفها إزاء الاعتداء الذي تعرضت له السفارة التركية في العاصمة هلسنكي.

وعبر حسابها في موقع "إكس" (تويتر)، قالت فالتونين، "يؤسفني حادث التخريب الذي حدث في السفارة التركية اليوم (الأربعاء)".

وشددت على أن الأعمال العدائية ضد البعثات الدبلوماسية غير مقبولة على الإطلاق.

وزيرة الخارجية الفنلندية، أشارت إلى أن الشرطة تحقق في الحادثة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعرضت السفارة التركية في العاصمة الفنلندية لاعتداء نفذه مجهولون يرتدون أقنعة ألقوا طلاء وقنابل دخانية على السفارة.

وأفادت شرطة هلسنكي عبر حسابها على منصة "إكس" أن قوات الشرطة والإنقاذ توجهت إلى السفارة بعد خروج دخان منها، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.