بعد مطالبة تل أبيب باستقالته.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لغوتيريش

شدد الاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية مطالبات إسرائيلية باستقالته بعد قوله إن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ".

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، عبر منصة إكس، وقال إن "كلمات غوتيريش حُرّفت".

وأضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة أدان بشكل لا لبس فيه الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وقال: "غوتيريش أوضح كذلك أن حياة جميع المدنيين لها أهمية متساوية وأن القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع قبل وبعد 7 أكتوبر. نحن ندعم بشكل كامل عمل الأمين العام غوتيريش وموظفي الأمم المتحدة من أجل السلام والإغاثة الإنسانية في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".

والأربعاء، قال غوتيريش، إن تصريحاته المتعلقة بحركة حماس، "فسرت بشكل خاطئ من قبل البعض".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الثلاثاء إنه لن يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عقب تصريحات غوتيريش، في وقت دعا فيه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غوتيريش، إلى "الاستقالة فورا"، على حسابه في منصة "إكس".

والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، يشارك فيها إضافة إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر، أكثر من 90 متحدثا، وفق ما هو منشور على موقع المجلس الإلكتروني.

وفي كلمته، قال غوتيريش، "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".

وشدد غوتيريش، أن "الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما".

وأضاف "أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا".

وأعرب عن "قلق عميق من الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، قائلا "لنكن واضحين؛ كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".