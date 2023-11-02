بوتين يعلن انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الأزمة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

قال بوتين إن إلغاء التصديق على المعاهدة، المعروفة أيضا باسم (سي تي بي تي)، سيكون مماثلا لما فعلته الولايات المتحدة بالتوقيع على المعاهدة، لكنها لم تصادق عليها، بينما وقعت روسيا وصادقت.

صوت البرلمان الروسي، ممثلا في مجلس الدوما (مجلس النواب)، ومجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، الشهر الماضي لصالح إلغاء تصديق موسكو على المعاهدة.

تحظر المعاهدة، التي تم تبنيها عام 1996، جميع التفجيرات النووية في أي مكان في العالم، رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل.

لكن المعاهدة لم تنفذ بشكل كامل على الإطلاق.

وإلى جانب إلى الولايات المتحدة، لم تصدق عليها أيضا كل من الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وإيران ومصر.

هناك مخاوف واسعة النطاق من تحرك روسيا لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وقد أيد العديد من صقور السياسية في روسيا استئناف التجارب.

أشار بوتين إلى أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء ضرورة إجراء تجارب نووية، إلا أنه لم يتخذ قرارا بعد حول هذه القضية.

كان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال الشهر الماضي إن موسكو ستواصل احترام الحظر ولن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.