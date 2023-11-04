منظمة إس أو إس ميديتيرانيه تُنقذ 75 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا

أنقذت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 75 مهاجرًا بينهم 23 امرأة و17 طفلًا في البحر الأيوني قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلنت المنظمة.

واستنفد هؤلاء المهاجرون، الذين أبحروا لمدة سبعة أيام على متن مركب شراعي انطلق من إزمير في تركيا، مخزونهم من المياه والغذاء قبل يومين، وفق منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" التي تدير سفينة "أوشن فايكينغ" بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ولفتت المنظمة إلى أن معظم المهاجرين الناجين أتوا من أفغانستان وإيران وأوزبكستان. وكانت قد تلقّت تنبيهًا من مركز الإنقاذ البحري الإيطالي.

وكانت "أوشن فايكينغ" في طريق عودتها من ميناء رافينا (شمال شرق إيطاليا) حيث أنزلت 47 شخصًا أنقذتهم في عملية سابقة، ومتجهة نحو صقلية ومنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط حيث تنفذ عادة عملياتها.

وتتجه حاليًا نحو ميناء تارانتو (جنوب إيطاليا) الذي حددته لها السلطات الإيطالية.

وتحدّ البحر الأيوني إيطاليا من الغرب واليونان من الشرق.

وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ بداية العام 2023، فُقد 2467 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.