أنصار "بي كي كي" الإرهابي يسيئون لمصطفى كمال أتاتورك في ستوكهولم

قام أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بالإساءة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء اليوم.

فقد عمد أنصار التنظيم الإرهابي الخميس، إلى تعليق لافتات على أعمدة الكهرباء ومواقف الحافلات القريبة من إحدى دور السينما التي تستعد لعرض فيلم "أتاتورك" غدا الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسجل أنصار التنظيم الإرهابي مقاطع مصورة لتعليقهم اللافتات، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أتراكا كانوا في محيط المنطقة أزالوا اللافتات المسيئة لأتاتورك إثر رؤيتهم لها.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "أتاتورك" يتناول حياة مؤسس الجمهورية التركية منذ طفولته وحتى حرب الاستقلال.

وسيدخل الفيلم العرض في ستوكهولم والعديد من المدن السويدية الأخرى، في 10 نوفمبر الجاري.