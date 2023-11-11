دعت الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" وبلدان "الجنوب العالمي" إلى وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لحصار وهجمات إسرائيلية مكثفة متواصلة منذ 36 يوماً.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، بناء على طلب البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين، لمناقشة الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحضر الفعالية المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، ومندوب تركيا الدائم السفير غوفين بيغيج، وسفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول الجنوب العالمي ومسؤولون أمميون.

ودعا بيان مشترك للمشاركين في الفعالية إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وممارسة أقصى قدر من الضغط لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى سكان غزة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.