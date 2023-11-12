انفجار في مبنى يؤوي طالبي لجوء وسط إيطاليا يخلف 31 قتيلا

أصيب 31 شخصا في انفجار "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز" في مبنى يؤوي طالبي لجوء وسط إيطاليا، حسب ما أفادت الحماية المدنية السبت.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية أجزاء من المبنى المكون من طبقتين في سان لورينزو نوفو، وقد تحولت أنقاضا بعد الانفجار الذي وقع قبيل منتصف ليل الجمعة.

وأشارت الحماية المدنية في بيان إلى وقوع "انفجار وانهيار جزئي" للمبنى "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز"، لافتة إلى أن المبنى مركز لاستقبال طالبي اللجوء.

وبعد عمليات البحث التي أجريت ليلا، ولا سيما بمساعدة كلاب مدربة، بلغ عدد المصابين 31 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن مصابا حالته خطيرة نُقل بمروحية إلى مستشفى في روما وهو حاليا في غيبوبة.

وبحسب الوكالة، كان المبنى يتكون من شقق صغيرة تؤوي طالبي لجوء معظمهم رجال، وبينهم أيضا نساء.

ويجري التحقيق في أسباب الانفجار.