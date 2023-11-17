إنقاذ 18 شخصًا ووفاة امرأة في غرق قارب قبالة سواحل اليونان الجنوبية

أعلنت الشرطة اليونانية غرق قارب يقل مهاجرين الجمعة قبالة جزيرة أغاتونيسي اليونانية في جنوب بحر إيجه، وأشارت إلى وفاة امرأة وأُنقذ 18 شخصًا في الحادثة.

ومن المقرر أن يُنقل الأشخاص الـ18 الذين أنقذهم خفر السواحل اليونانيون إلى جزيرة ساموس القريبة، حسبما قالت مسؤولة في المكتب الإعلامي بشرطة الميناء.

وغرق القارب قرابة السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش على بعد أربعة أميال بحرية قبالة سواحل أغاتونيسي في أرخبيل دوديكانيز.

على غرار دول أخرى مطلة على البحر المتوسط، تشهد اليونان زيادة كبيرة في عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إليها، وسجلت وصول 38.448 شخصًا بين كانون الثاني/يناير وبداية تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام في مقابل 18.700 عام 2022 بأكمله، وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

رغم عمليات إنقاذ القوارب التي تنفذها السلطات اليونانية بمساعدة الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس"، لا تزال تسجل الكثير من حوادث الغرق المميتة في بحر إيجه في شرق المتوسط.

في 14 حزيران/يونيو، غرق مركب صيد قديم ومتهالك ومحمل بأكثر من طاقته قبالة بيلوس بجزر بيلوبونيز، أدى إلى مقتل 82 شخصًا على الأقلّ وفقدان المئات.

وأثارت هذه المأساة الكثير من التساؤلات حول مسؤولية السلطات اليونانية، التي تُتهم بانتظام بتنفيذ عمليات إعادة مهاجرين غير قانونية للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.