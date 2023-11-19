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الكرملين يعلن مشاركة بوتين في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين يوم الأربعاء

وكالة الأنباء الفرنسية
موسكو
نشر في 19.11.2023 16:08
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر منتدى ثقافيا دوليا في سانت بطرسبرغ، روسيا، 17 نوفمبر 2023 رويترز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر منتدى ثقافيا دوليا في سانت بطرسبرغ، روسيا، 17 نوفمبر 2023 (رويترز)

كشف التلفزيون الرسمي الروسي ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد الأربعاء.

وقال برنامج "فيستي" التلفزيوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد نقلا عن جدول بوتين للأسبوع المقبل "سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية".

لم يحضر بوتين آخر اجتماعين لمجموعة العشرين - استضافتهما الهند في ايلول/سبتمبر وإندونيسيا العام الماضي، وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً منه.

وأعلنت الهند السبت أن رئيس حكومتها ناريندرا مودي سيترأس قمة افتراضية الأربعاء "للمضي قدما في تحديد النتائج / نقاط العمل منذ قمة نيودلهي".

ولم يقم بوتين سوى برحلات قليلة خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الروسي بسبب الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين.

وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ولم يقدم فيستي تفاصيل عن طبيعة مشاركة بوتين في القمة.

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