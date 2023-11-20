ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب سفينة "غلاكسي ليدر"

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، وسط ارتفاع حدة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بعد استيلاء جماعة "الحوثي" باليمن على سفينة "غلاكسي ليدر"، الأحد.

واليوم الاثنين، أوقفت العقود الآجلة القياسية أربع جلسات من الانخفاضات، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.9 بالمئة في منتصف جلسة اليوم، قبل تقليص بعض المكاسب.

وما تزال عقود الغاز في أوروبا تتداول قرب 50 يورو (54 دولار) لكل ميغاوات في الساعة، وهو مستواه خلال معظم الأسابيع القليلة الماضية.

وأثارت سفينة استولت عليها جماعة "الحوثي" في البحر الأحمر ونقلتها للسواحل اليمنية، الأحد، مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع في مجال الشحن.

والأحد، قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، إنها "استولت على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وبالتزامن مع توترات الشرق الأوسط ومضيق باب المندب، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا إلى ما دون مستوياتها الطبيعية قرب نهاية الشهر الجاري، مما قد يعزز الطلب على التدفئة.

ولم يتأثر نقل الطاقة إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة حتى اليوم، في وقت تعد منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، من أهم ممرات الطاقة عالميا.