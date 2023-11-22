وفد عربي إسلامي يجري محادثات في لندن لإنهاء الحرب على غزة

أجرى الوفد الوزاري المشكّل بقرار من القمة العربية الإسلامية بالرياض، محادثات في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 47 يوماً.

ويضم الوفد وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

والتقى الوفد خلال زيارته إلى لندن، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وشارك في الاجتماع من الجانب البريطاني، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بالخارجية البريطانية.

وحول اللقاء، قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن "كاميرون، أشار إلى أهمية السماح للمؤسسات الإنسانية بجلب المزيد من الوقود إلى غزة، حتى تتمكن من القيام بعملها في إنقاذ حياة السكان دون عوائق".

وأشار البيان، إلى أنه تم خلال اللقاء "مناقشة كيفية ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، وكيفية زيادة حجم المساعدات لغزة، وسبل إيجاد حل سياسي طويل الأمد للأزمة".

ولفت إلى أنه تم أيضا "مناقشة كيفية تنشيط الجهود الدبلوماسية لتحقيق مبدأ حل الدولتين، الذي يوفر الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، وأن كاميرون أكد "إدانة بريطانيا لتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وأضاف البيان، أن "كاميرون، تعهد خلال اللقاء بالعمل بشكل وثيق مع الدول الإسلامية بشأن الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة".

ويجرى الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.