وسط توتر مع موسكو.. فرونتكس نشر 50 عنصرا على الحدود الفنلندية

قالت وكالة فرونتكس لحرس الحدود والسواحل الأوروبية إنها ستنشر 50 عنصرا على الحدود الفنلندية مع روسيا، فيما اتهمت هلسنكي موسكو بتدبير أزمة هجرة عبر الحدود.

وقالت الوكالة في بيان الخميس إن فرونتكس "تخطط لنشر 50 من حرس الحدود وغيرهم من الأفراد اضافة إلى معدات مثل سيارات دورية لتعزيز أنشطة مراقبة الحدود الفنلندية" مضيفة أن هذه العملية يفترض أن تبدأ "اعتبارا من الأسبوع المقبل".

قررت فنلندا التي تواجه زيادة في الدخول غير الشرعي إلى أراضيها عبر حدودها الشرقية، الأربعاء إغلاق جميع معابرها الحدودية مع جارتها الروسية باستثناء واحد.

وقالت الحكومة الفنلندية إنه "من الواضح أن السلطات الأجنبية وجهات فاعلة اخرى لعبت دورا في تسهيل دخول الأشخاص إلى فنلندا" وفقا لبيان اتهمت فيه أيضا "الجريمة الدولية".

وقال هانز ليتينز المدير التنفيذي لفرونتكس في البيان "إن دعم فرونتكس لفنلندا يتجاوز الخدمات اللوجستية انه دليل على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي ضد الهجمات الهجينة بحق إحدى الدول الأعضاء".

وحتى الآن تم نشر 10 عناصر من وكالة فرونتكس على طول الحدود التي تتقاسمها فنلندا مع روسيا وتبلغ 1300 كلم.

وردت السلطات الروسية الخميس بالإعلان عن تعزيز الأمن في منطقة مورمانسك الحدودية، حيث المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحا مع فنلندا.

وتدهورت العلاقات الروسية الفنلندية بشكل خاص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان/أبريل.