"الناتو" يدعو لتمديد "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إلى تمديد "الهدنة الإنسانية" بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وجاءت دعوة ستولتنبرغ عشية انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل مكّن من إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال: "أدعو إلى تمديد الهدنة، وهذا سيضمن وصول المساعدات التي يحتاجها الناس في غزة بشدة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن هناك حاجة إلى حل سياسي دائم لأزمة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أشار ستولتنبرغ إلى انتشار قوات لحلف الناتو والولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا.

وأضاف: "شهدنا هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على مواقع أمريكية في العراق وسوريا، وهجمات على السفن التجارية. ويؤكد هذا الوضع أن هناك خطر تصعيد التوتر، ويجب على إيران أن تضبط أولئك الذين يعملون من أجل مصالحها".

والثلاثاء تنتهي عند الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الفلسطيني (5:00 ت.غ) الهدنة الإنسانية التي بدأت الخميس لمدة 4 أيام، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود.