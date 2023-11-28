فنلندا تغلق حدودها بالكامل مع روسيا لوقف تدفق المهاجرين

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو اليوم الثلاثاء أن فنلندا ستغلق آخر حدودها البرية المتبقية مع روسيا بسبب المخاوف من الهجرة، متهما موسكو بتسهيل مرور اللاجئين عبر الحدود.

أغلقت فنلندا بالفعل سبعة من نقاط التفتيش الثمانية على طول حدودها الطويلة مع روسيا هذا الشهر، بعد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين.

قال أوربو للصحفيين إن "الحكومة قررت إغلاق الحدود الشرقية بأكملها"، مضيفا أن البلاد تواجه وضعا "استثنائيا".

وأضاف: "لا نقبل أي محاولة للمساس بأمننا القومي".

وتقول السلطات الفنلندية إن نحو 900 مهاجر عبروا الحدود من روسيا هذا الشهر، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد. واتهمت روسيا بمحاولة خلق أزمة هجرة في فنلندا بعد انضمام الدولة الشمالية إلى الناتو هذا العام.

وقال وزير الداخلية ماري رانتانين إن آخر معبر حدودي لا يزال مفتوحا لحركة المركبات، وهو راجا-جوزيبي في شمال القطب الشمالي بفنلندا، سيغلق عند منتصف ليل الأربعاء.

ولا يزال معبر السكك الحديدية بين البلدين مفتوحا ولكن لحركة البضائع فقط.