وزير الخارجية الإيطالي: سنواصل العمل مع تركيا لتعزيز وقف التصعيد بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الاثنين، إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا لـ"تعزيز وقف التصعيد في المنطقة".

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" حول لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأضاف تاجاني "لقد أجرينا مباحثات ممتازة مع الوزير التركي هاكان فيدان، إيطاليا وتركيا ترغبان في التعاون لتحقيق هدف السلام والاستقرار في المنطقة".

وأردف "سنواصل العمل معاً لتعزيز وقف التصعيد ومنع انتشار الصراع".

والاثنين، شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في النسخة الثامنة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية، لبحث وقف الحرب على غزة.